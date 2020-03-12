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Altınküre lisesinde, İstiklal Marşının kabulü kutlandı

SAKARYA HABERLERİ  | 12.03.2020 16:57 | Son Güncelleme

Altınküre lisesinde ‘İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma’ programı gerçekleşti.Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi, ‘İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma’ programı düzenlendi.

Altınküre lisesinde ‘İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma’ programı gerçekleşti.
Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi, ‘İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma’ programı düzenlendi. Altınküre okulları konferans salonunda gerçekleştirilen anma programına öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Düzenlenen anma programı Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Programda açılış konuşması yapan Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Seda Erol, “Bugün burada 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve milli marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u anmak için toplanmış bulunmaktayız. Üç kıtada şanlı zaferlerle fetihler yapmış, asırlarca adaletiyle ayakta durmuş olan Osmanlı Devleti, girdiği 1’inci Dünya Savaşından yenik çıkmıştır. Emperyalist devletlerce vatan toprakları işgal edilmiş, halkımız adeta her taraftan bir katliama tabi tutulmuş, binlerce ocak acımasızca yok edilmiştir. Tarihi şanla şerefle yazılı Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Anadolu’da ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolası ile hareket ederek İstiklal Savaşına başlamıştır’’ dedi.
Tarih Öğretmeni Seda Erol sözlerinin devamında, “Gençlerimizin Mehmet Akif Ersoyu’u çok iyi tanıması, onun tüm benliğinde muhafaza ettiği ’Vatan sevgisini, milli mücadele ruhunu ve Allah inancını’ hissetmesi gerekir. İşte hepimiz bu duygularla Mehmet Akif’i tanır ve İstiklal Marşı’nın ruhunu tüm benliğimizde hissedersek ’ezelden beridir hür yaşamış ve hür yaşacak’ bir milletin fertleri olarak Dünya Milletler Tarihi’ndeki şanlı yerimizi korumuş oluruz. ’Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ diyen üstat Mehmet Akif Ersoy’u sevgi ve rahmetle anıyor, onun bize verdiği ruhla, aziz vatan ve şanlı bayrağımız için kanlarını döküp şahadet mertebesiyle şereflenmiş kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.
Anma programı, İstiklal Marşını anlatan belgesel gösterimi, Mehmet Akif Ersoy’un ‘Zulmü Alkışlayamam’ şiiri ve sunumun ardından sona erdi. Öğrencilerin sergilemiş olduğu performanslar seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

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