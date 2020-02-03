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Altınküre öğrencileri için ders zili çaldı

SAKARYA HABERLERİ  | 03.02.2020 12:10 | Son Güncelleme

Eğitim-Öğretimin ara tatilinin sona ermesiyle Altınküre okullarında ders zili çaldı.2019-2020 eğitim öğretimin ikinci dönemi başladı.

Eğitim-Öğretimin ara tatilinin sona ermesiyle Altınküre okullarında ders zili çaldı.
2019-2020 eğitim öğretimin ikinci dönemi başladı. Sakarya’da 212 bin öğrenci ve 13 bin 580 öğretmen ders başı yaptı. Sakarya’da ara tatilinde öğrenciler belirlenen temalara uygun eğitimsel ve sosyal faaliyetlere katılarak derslerde ve sınavlarda daha başarılı olmaya yönelik çalıştı. Öğremenler ise okullarda hizmet içi eğitimlerini tamamlayarak ikinci yarı yıl dönemine hazırlandı. Sakarya’nın en iyi eğitim kurumlarından bir tanesi olan Altınküre Lisesi ise yeni eğitim dönemi için ara vermeden faaliyetlerine devam ederek öğrencilerin başarısı için çalışmalarını sürdürdü.

Başarı için durmadan çalişiyoruz
Altınküre Lisesi Okul Müdürü Ümmügülsüm Aslan, yeni dönem hazırlıklarını en iyi şekilde yerine getirdiklerini ve tüm öğretmen kadrosuyla daha güçlü bir Türkiye için çalıştıklarını belirtti. Müdür Gülsüm, “Göstermiş olduğumuz gayret ve özveriyle Sakarya’nın ve Türkiye’nin gelişimine katkıda bulunmaktayız. Yarınlarımızın umudu olan öğrencilerin yetişmesinde en büyük pay şüphesiz ki eğitim kurumlarından geçmektedir. Yorucu olsa da en az onun kadar mutluluk veren bir mesleği icra ediyoruz. Öğrencilerimizin bilgi ile donanmış, sosyal başarısı yüksek, kendini ifade edebilen, sosyal faaliyetlerde etkin rol alabilen, hayatın her alanında başarılı bireyler olabilmeleri için ömrümüzün sonuna kadar yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. 20-31 Ocak 2020’deki yarı yıl tatilinin ardından başlayan dönemde zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeliler. Tüm öğretmen arkadaşlarımızla onların hizmetindeyiz. Hep birlikte başarılı yarınlar için emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.
İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan’da yapılacak. 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma günü tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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