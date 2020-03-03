Altınküre okullarında görevli Psikolog Elazığ’da depremzedelere yardımda bulundu

Sakarya Altınküre okullarında görevli psikolog Elazığ’a giderek depremzedelere psikososyal destek hizmeti verdi.

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından psikolojik travma yaşayan depremzedeler için yardımlar devam ediyor. Sakarya Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi’nde görevli Uzman Klinik Psikolog Hasan Lütfü Ayanoğlu ise depremzedelere psikososyal destek hizmeti için Elazığ’a giderek desteğe ihtiyacı olan kişilere yardımda bulundu.

Destek sağladık

Uzman Klinik Psikolog Hasan Lütfü Ayanoğlu yaptığı açıklamada, “Bu süreçte kişiler, travmatik olaylar sonucu psikosomatik dediğimiz birtakım bedensel tepkiler geliştirebilir. Aşırı terleme, titreme, mide sorunları, kas gerginliği gibi fiziksel belirtiler bu tepkilere örnektir. Yakın zamanda psikososyal destek hizmeti için gittiğim Elazığ’da da bu tepkileri gösteren ve desteğe ihtiyacı olan kişiler ile karşılaştım. Travmanın etkilerini hafifletmek için orada bulunan psikososyal destek ekipleri ile birlikte ulaşabildiğimiz kadar depremzede ile bireysel görüşmeler ve çocuk dostu aktiviteler gerçekleştirerek destek sağladık. İçinde bulunduğum süre zarfında benimle birlikte çalışan arkadaşlarım ile birlikte orada bulunan ve travmatik olaya maruz kalmış insanlarımıza yanlarında olduğumuzu ve onları anlamak için çabaladığımız mesajını vermeye çalıştık’’ şeklinde konuştu.