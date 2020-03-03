YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Altınküre okullarında görevli Psikolog Elazığ’da depremzedelere yardımda bulundu

Altınküre okullarında görevli Psikolog Elazığ’da depremzedelere yardımda bulundu

SAKARYA HABERLERİ  | 03.03.2020 14:42 | Son Güncelleme

Sakarya Altınküre okullarında görevli psikolog Elazığ’a giderek depremzedelere psikososyal destek hizmeti verdi.Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından psikolojik travma yaşayan depremzedeler için yardımlar devam ediyor.

Altınküre okullarında görevli Psikolog Elazığ’da depremzedelere yardımda bulundu

Sakarya Altınküre okullarında görevli psikolog Elazığ’a giderek depremzedelere psikososyal destek hizmeti verdi.
Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından psikolojik travma yaşayan depremzedeler için yardımlar devam ediyor. Sakarya Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi’nde görevli Uzman Klinik Psikolog Hasan Lütfü Ayanoğlu ise depremzedelere psikososyal destek hizmeti için Elazığ’a giderek desteğe ihtiyacı olan kişilere yardımda bulundu.

Destek sağladık
Uzman Klinik Psikolog Hasan Lütfü Ayanoğlu yaptığı açıklamada, “Bu süreçte kişiler, travmatik olaylar sonucu psikosomatik dediğimiz birtakım bedensel tepkiler geliştirebilir. Aşırı terleme, titreme, mide sorunları, kas gerginliği gibi fiziksel belirtiler bu tepkilere örnektir. Yakın zamanda psikososyal destek hizmeti için gittiğim Elazığ’da da bu tepkileri gösteren ve desteğe ihtiyacı olan kişiler ile karşılaştım. Travmanın etkilerini hafifletmek için orada bulunan psikososyal destek ekipleri ile birlikte ulaşabildiğimiz kadar depremzede ile bireysel görüşmeler ve çocuk dostu aktiviteler gerçekleştirerek destek sağladık. İçinde bulunduğum süre zarfında benimle birlikte çalışan arkadaşlarım ile birlikte orada bulunan ve travmatik olaya maruz kalmış insanlarımıza yanlarında olduğumuzu ve onları anlamak için çabaladığımız mesajını vermeye çalıştık’’ şeklinde konuştu.

Yardımlar yaraları kapayacaktır
Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi’nde görevli Uzman Klinik Psikolog Hasan Lütfü Ayanoğlu sözlerinin devamında, “Unutmamak gerekir ki, bu süreçte insanlarımızın temel ihtiyaçlarından sonra onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek, yalnız olmadıklarını ve birlikte aşabileceğimizi göstermek önemli bir durumdur. İnanıyorum ki deprem sonrası hala devam eden bu psikososyal destek hizmeti bu travmatik olayın açtığı yaralara biraz olsun merhem olacaktır. Ayrıca söylemek isterim ki, bana bu fırsatı tanıyan kurumuma, ülkenin dört bir yanından bu hizmeti vermek için çoğu şeyden fedakarlık eden tüm çalışan meslektaşlarıma ve arkadaşlarıma teşekkürü borç bilir, depremde hayatını kaybeden insanlarımıza başsağlığı, tüm depremzedelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletirim” dedi.

Altınküre okullarında görevli Psikolog Elazığ’da depremzedelere yardımda bulundu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
05:58
Sabah
07:22
Öğle
13:15
İkindi
16:24
Akşam
18:58
Yatsı
20:17

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Demet Eczanesi
Yenikent
Gülayşe Eczanesi
Adapazari
Niğdelioğlu Eczanesi
Adapazari
Kutay İnce Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Bahar Eczanesi
Erenler
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Sapanca içmesuyu projesi tamamlandı

Sapanca içmesuyu projesi tamamlandı

Kuzuluk İhlas Kaplıca Evlerinde kar keyfi

Kuzuluk İhlas Kaplıca Evlerinde kar keyfi

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

İl Sağlık Müdürlüğü Yöneticileri Yeni Hastaneyi İnceledi

İl Sağlık Müdürlüğü Yöneticileri Yeni Hastaneyi İnceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.