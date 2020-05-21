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Altınküre okullarından yemek ücretleri açıklaması

SAKARYA HABERLERİ  | 21.05.2020 12:09 | Son Güncelleme

Korona virüs kapsamında kapanan Altınküre Okullarından yemek ücretleri hakkında açıklama yapıldı.Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, yaşanılan zorlu süreçte öğrencilerin yemek ücretleri hakkında bir kamuoyu açıklaması yaptı.

Altınküre okullarından yemek ücretleri açıklaması

Korona virüs kapsamında kapanan Altınküre Okullarından yemek ücretleri hakkında açıklama yapıldı.
Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, yaşanılan zorlu süreçte öğrencilerin yemek ücretleri hakkında bir kamuoyu açıklaması yaptı. Sakarya yaptığı açıklamada, “Tüm dünyada olduğu gibi korona virüs salgını ülkemizde de derin etkiler oluşturdu. Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında ilk aşamada resmi ve özel okullarda eğitime ara verildi. Ancak sürecin başladığı 2020 Mart ayından itibaren Milli Eğitim Bakanlığımızın da öncülüğünde tüm okullarımızda uzaktan eğitim uygulaması başlatıldı. Özel Altınküre Okulları olarak, öğrencilerimizle bu süreç zarfında birebir etkileşimlerle derslerimize online olarak devam ettik. Öğrencilerimizin süreçten etkilenmemeleri adına eğitim yuvamızı evlere kadar taşıyarak canlı yayınlarımızın yanı sıra etkileşimli soru çözümleri ve sınavlarla çalışmalarımızı başarılı bir şekilde sürdürdük’’ dedi.
Okulların kapalı olması sebebiyle velilerden yemek ücreti talep etmenin doğru olmayacağına vurgu yapan Ahmet Sakarya, “Geçirilen bu kötü zaman zarfında ekonomik olarak etkilenen sektörlerden biri de özel öğretim kurumları olmuştur. Ülkemiz ve geleceğimiz için hayati öneme sahip tüm özel eğitim kurumlarımızın ayakta kalması ve öğretmenlerimizin desteklenmesi için velilerimizin bu dönemde ödemelerinde daha hassas davranmalarını bekliyoruz. Altınküre Okulları Yönetim Kurulu olarak bu süreçte okulların açık olamayışından kaynaklı öğrencilerimize sunulamayan yemek hizmetleri için velilerden ücret talep edilmesinin uygun olmadığı kanısına vardık. Şayet bu ücretler velilerimiz tarafından peşin veya herhangi şekilde ödenmiş ise muhtemel telafi eğitimi sonrası, dönem başında hesaplanarak mahsup edileceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Ülkemizin ve tüm insanlığın bu kötü durumdan kurtulmasını ve eskiden olduğu gibi sağlıklı günlere dönmemizi temenni ediyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya dileyerek şimdiden hepinizin Ramazan-ı Şerif Bayramınızı tebrik eder daha güzel ve sağlıklı nice bayramlarda beraber olmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ederiz’’ denildi.

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