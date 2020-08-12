YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Altınküre Teknokent Koleji, öğrenci ve velilerden büyük ilgi görüyor

Altınküre Teknokent Koleji, öğrenci ve velilerden büyük ilgi görüyor

SAKARYA HABERLERİ  | 12.08.2020 13:30 | Son Güncelleme

Sakarya’nın ilk ücretsiz devlet destekli Teknik Programlı Lisesi olma ünvanına sahip Özel Altınküre Teknokent Koleji, öğrenci ve veliler tarafından büyük ilgi görüyor.Eğitimin yeni rengi olan Özel Altınküre Teknokent Koleji, öğrencilerine kaliteli lise eğitimi çerçevesinde mesleğe özgü becerilerin yanı sıra daha geniş ve aktarılabilir hayat becerilerini de kazandırabilen programlar sunuyor.

Altınküre Teknokent Koleji, öğrenci ve velilerden büyük ilgi görüyor

Sakarya’nın ilk ücretsiz devlet destekli Teknik Programlı Lisesi olma ünvanına sahip Özel Altınküre Teknokent Koleji, öğrenci ve veliler tarafından büyük ilgi görüyor.
Eğitimin yeni rengi olan Özel Altınküre Teknokent Koleji, öğrencilerine kaliteli lise eğitimi çerçevesinde mesleğe özgü becerilerin yanı sıra daha geniş ve aktarılabilir hayat becerilerini de kazandırabilen programlar sunuyor. Gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri, istihdam olanaklarından doğru şekilde yararlanmaları için onlara nitelikli bir lise eğitim öğretim programı sunmak amacıyla yola çıkan Özel Altınküre Teknokent koleji “Hayata Hazırlayan Okul” modelini benimsiyor.
Özel Altınküre Teknokent Koleji’nde okuma fırsatı bulan öğrencilerin eğitim öğretim ücreti dört yıl boyunca devlet tarafından karşılanıyor. Tasarım teknolojileri, elektrik elektronik teknolojileri ve endüstriyel otomasyon teknolojileri alanlarınla mesleki eğitim almanın ötesinde öğrenciler fen lisesi müfredatı sayesinde üniversite sınavına en iyi şekilde hazırlanma fırsatı buluyor. Üniversitelere yerleşme konusunda da verilen ek puan nedeniyle diğer okullara göre çok daha avantajlı konumda bulunuyor.
Özel Altınküre Teknokent Koleji; mühendislik - teknoloji tabanlı bir eğitim felsefesiyle, araştırma ve geliştirme odaklı bir yaklaşımla, sanayi ile yakın işbirliği içinde, programın gerektirdiği istihdam olanakları planlama konularında uygulamaya yönelik olarak eğitim öğretim çalışmalarını atölye ve laboratuvar ortamında sunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

50 yıl öncesini yeniden yaşadı

50 yıl öncesini yeniden yaşadı

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

Tokat’ta arabalı sinemaya yoğun ilgi

Tokat’ta arabalı sinemaya yoğun ilgi

Sakarya Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:21
Sabah
05:59
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:08
Yatsı
21:39

Sakarya Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Erdem Eczanesi
Yenikent
Güneş Eczanesi
Adapazari
Türkseven Eczanesi
Adapazari
Zeytin Eczanesi
Adapazari
Sena Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Tarihi bina müzeye dönüştürülüyor

Tarihi bina müzeye dönüştürülüyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Anadolu Otoyolu'nda erkek cesedi bulundu

Anadolu Otoyolu'nda erkek cesedi bulundu

Adapazarı'nda Kaza: 2 Ölü

Adapazarı'nda Kaza: 2 Ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.