Altınok ”Ezine Gıda İhtisas OSB’de çalışmalar tüm hızı ile sürüyor”

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde kurulan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nde çalışmalar hızla ilerlemeye devam ediyor.

Türkiye Projesi olarak nitelendirilen Ezine Gıda İhtisas OSB, 150 futbol sahası büyüklüğünde en az 8 bin kişinin istihdam edileceği modern bir üretim merkezi. Çanakkale Valiliği öncülüğünde, İl Özel İdaresi, Ezine Belediyesi ile Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasının katılımıyla kurulan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar hızla ilerliyor.

Ezine ilçesi, Çınarköy mevkiindeki çalışmaları devam eden Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, içerdiği 91 adet sanayi parseli ve sanayiciler ile çalışanların talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak teknik altyapı idari ve sosyal tesisler ile çevreye saygılı, yeşil, modern ve prestijli bir üretim merkezi olarak planlandı.

Bilindiği üzere Ezine, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesiyle; süt ve süt ürünleri başta olmak üzere et, balık, sebze, meyve ve zeytincilik alanlarında oldukça önemli bir potansiyeli bulunan Çanakkale’nin markalaşma sürecini yeni ve ileri bir aşamaya taşıması hedefleniyor.

1 milyon 360 bin metrekare alan üzerine kurulan ve içinde muhtelif büyüklükte 91 adet sanayi parseli bulunan OSB’nin, kentteki istihdamı artıracak. İnşaatı tamamlandığında direkt olarak 8 bin kişiye iş imkanı sağlaması beklenen projenin, dolaylı olarak da yaklaşık 30 bin kişiye gelir kapısı olacağı tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok, “130’dan fazla talep var ki hala daha talepler gelmeye devam ediyor. Tabi şöyle de bir durum var, bizim işlerimiz hızlandıkça arayan ve soran sayısı fazlalaşmaya başlıyor. Başvuranların yüzde 90’ı hemen faaliyete geçmeye hazır. 91 parselimiz var. Büyük parsel talep eden firmalar var. 3-4 tane parseli birleştirip de büyük bir tesis yapacak olan firmalar var. Yaklaşık 80 fabrika olur diye düşünüyoruz birleştirmeler ile birlikte. Yüzde 100 dolulukla başlayacağız gibi gözüküyor. Yüzde 100 dolulukla başlamak da ciddi bir şey. Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak bu zor günlerde bölgemiz ve geleceğimiz için çok büyük önem arz eden gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerine hizmet edecek sanayi bölgemiz için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

