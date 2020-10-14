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Altınoluk’a meydan ve bisiklet yolu projesi başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.10.2020 13:57 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, Altınoluk İskele Mahalle Muhtarı Ebru Yamaç, Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici, Kentsel Tasarım Birim Şefi Mimar Sinan Erçin ve Altınoluk Şube Sorumlu Yardımcısı Hakan Tufan, Altınoluk’ta sürdürülen “Meydan Düzenlemesi ve Bisiklet Yolu” projesini yerinde inceledi.Edremit’i Narlı’dan Bostancı’ya kadar bir bütün olarak ele aldıklarını belirten Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, etap etap çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, Altınoluk İskele Mahalle Muhtarı Ebru Yamaç, Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici, Kentsel Tasarım Birim Şefi Mimar Sinan Erçin ve Altınoluk Şube Sorumlu Yardımcısı Hakan Tufan, Altınoluk’ta sürdürülen “Meydan Düzenlemesi ve Bisiklet Yolu” projesini yerinde inceledi.
Edremit’i Narlı’dan Bostancı’ya kadar bir bütün olarak ele aldıklarını belirten Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, etap etap çalışmaların devam ettiğini belirtti. Edremit’in en önemli turizm ve cazibe merkezlerinden birisi olan Altınoluk’un kent kimliğinin radikal bir değişikliğe gidildiğini sözlerine ekleyen Başkan Yardımcısı Çelebi şunları söyledi: “Belediye Başkanımız Sayın Selman Hasan Arslan’ın direktifleri ve yönlendirmeleri ışığında Altınoluk’ta önemli bir meydan düzenleme ve bisiklet yolu projesini hayata geçiriyoruz. Mevcut projemizin en önemli özelliği, insanlarımızın rahat dolaşabileceği, çevreci ve yenilikçi olması. Şuan ihaleyi alan firmanın çalışmaları başladı ve yaklaşık 2 ay içerisinde çalışmanın tamamlanmasını planlıyoruz. Şahinderesi’nin denizle buluştuğu alandan başlayan projemiz içerisinde bisiklet yolunu da kapsayacak şekilde Cumhuriyet Meydanı’nı da içine alarak devam edecek. Bugün, CHP Edremit ilçe Başkanımız Deniz Onur Özcan ve ilgili arkadaşlarımıza incelemelerde bulunduğumuz projemizin Altınoluk’umuza ve Edremitlilere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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