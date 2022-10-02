Altınordu-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 4-1 yenilen Altınordu'nun teknik direktörü Arif Ufuk Kahraman, "Önümüzde bir Tuzla maçı var. Bunların hepsini telafi edeceğiz. O güce sahibiz." dedi.

Kahraman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarında 3 puan daha kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Konuk takımın Taşkın ile iyi bir çıkış yakaladığını belirten Kahraman, "Bizim eksiklerimiz Ahmet İlhan, Safa ve Şeref. Şeref kadrodaydı ama çok fazla oynama şansı yoktu. Ön taraftaki eksikliklerden dolayı farklı alternatifler sunmaya çalıştık. Ali Dere'yi önde oynatmaya çalıştık. Fiziksel olarak tam hazır olmamasına rağmen Hasan Hüseyin'i katmaya çalıştık. Maçın içerisinde baktığınız zaman erken golü bulduk. Yani iyi de başladık maça. 1-0 öndesiniz ve 1-1 oluyor, takımın daha çabuk oyundan düşmesi beni üzen taraf aslında." diye konuştu.

Yenilgiden ders çıkaracaklarını vurgulayan Kahraman, "Önümüzde bir Tuzla maçı var. Bunların hepsini telafi edeceğiz. O güce sahibiz. Genç oyuncularımızı adapte etmeye çalışıyoruz. Bugün 5 tane öz kaynak oyuncumuzla oynadık. Onların performanslarını arttırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- Taner Taşkın: ""

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın ise Altınordu karşısında zor bir maça çıkacaklarını bildiklerini, ligde daha galibiyetle tanışamayan Altınordu'nun organize bir takım olduğunu dile getirdi.

İyi bir oyun ortaya koyduklarını anlatan Taşkın, "İkinci devre rakibimiz tamamen oyundan düşünce son 20-25 dakika oyunu biraz domine edebildik. Ondan öncesinde Altınordulu oyuncular da çok istekli, arzulu bir oyun ortaya koydular. Bu tarz takımlar desteklenmeli, bu tarz takımlar sürekli ligde var olmalı. İnşallah onlar da en kısa zamanda düzlüğe çıkacaklardır. Bugün aldığımız galibiyetle zannedersem lider olduk. Onun mutluluğunu bir hafta yaşayacağız. Ondan sonra içerideki Boluspor maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

Maçı kazanmalarında en büyük etkenin rakip takımını önemli oyuncularının olmaması olduğunu belirten Taşkın, "Gönül arzu ederdi ki onlarla birlikte oynasaydık. Biz de de önemli bir oyuncumuz sakattı. Olawoyin bizim için çok önemli bir oyuncuydu. Onun olmadığı bir ortamda maçta dört gol bulmamız tabii ki bizim için takım olduğumuzu gösteren bir ibaredir." değerlendirmesinde bulundu.

