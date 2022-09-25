Altınordu, AXA Sigorta ile sponsorluğunu yeniledi

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, sponsorlarından AXA Sigorta ile birlikteliklerinin devam ettiğini açıkladı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, AXA Sigorta ile yol arkadaşlıklarının sürdüğünü söyledi.

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Özkan, AXA Sigorta'nın 5 yıldır kendilerine destek olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"AXA Sigorta, kulübümüzün bünyesinde yer alan tüm sporcu ve çalışanlarımızın yanında yer almaya devam ediyor. Altınordu Futbol Kulübü çok büyük bir organizasyon olduğu için bize destek olan kurumlar var. Onlar sadece bir sezonluk değil ömür boyu bizlerle beraber. Onlar da bu toprakların çocuklarına destek oluyorlar. Biz iyi bir iş yaptığımız için yanımızda oluyorlar."

AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan ise şirket olarak toplum için değerli olanı korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın kurumsal sorumluluk yaklaşımlarının temelinde yer aldığını kaydetti.

Güçlerinin yettiği kadar Altınordu'ya destek olacaklarını vurgulayan İşcan, "Maddi desteğin ötesinde, gencecik insanlara yapılan yatırımları görüyoruz ve burada yapılanlara çok büyük saygı duyuyoruz. Gücümüz yettiğince sizlerle beraber olacağız. 5 yıldır gençlere yapılan yatırımları görmek bizleri çok mutlu ediyor. Altınordu Futbol Kulübü oyuncularını gururla takip ediyoruz. Buradan yetişen sporcular Avrupa’ya büyük takımlara gittiğinde biz de alkışlıyoruz ve heyecanlanıyoruz. Bu başarıda biraz da olsa payımız varsa bu bizi çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreninin ardından başkan Özkan, Firuzan İşcan’a isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.

