Altınordu-Balıkesirspor maçının ardından

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-1 yenerek son hafta öncesinde ligde kalmayı garantileyen Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Önemli olan kazanmaktı." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, sezona iyi başlangıç yapamadıklarını ancak ikinci yarıda galibiyet serisi yakaladıklarını hatırlattı.

Oyuncularıyla kenetlendiklerini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Onlara güvendik ve bu işi başaracağımızı zaten söylemiştim. Bir galibiyetin bize getirisi çok olacaktı. Menemen maçı ile başlayan ateşimiz şu ana kadar geldi. Deplasmanda şampiyon olan takımları yendik. Bu maç çok kolay görünebilen bir maçtı ama bu maçların çok zor olduğunu oyuncularıma söyledim. Çok genç ve dinamik bir ekip oldukları için stres yapmamamız gerektiğini oyuncularıma anlattım. İlk yarı rakibe baskımızı hissettiremedik. Gol yedikten sonra da biraz telaş yaptık. İkinci yarı hamle yaptık. Ahmet Dereli, belki fiziksel anlamda hazır değil ama bitiricilik anlamında bize katkı sağlayacağını biliyorduk. Bu değişikliklerle skoru lehimize çevirdik. Rakip, kalemize gelse de gol yemedik. Üzücü 2 tane penaltı kaçırdık. Önemli olan kazanmaktı."

- Işık: "Önümüzdeki sezonun da planlamasını yapıyoruz"

Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Alaettin Hikmet Işık, ilk 11'lerinde 9 genç oyuncunun olduğunu, futbol kuralları içerisinde, futbol neyi gerektiriyorsa futbolu çirkinleştirmeden 90 dakika mücadele ettiklerini söyledi.

İzmirli taraftarların alkışlarını hak ettiklerine inandığını aktaran Işık, şöyle konuştu:

"Kalecimiz Yiğithan'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bu arkadaşımız, sanıyorum Ümit Milli Takım'a çağrılacak. Diğer kalecimiz Yasin de çağrılacak. Bu arkadaşlarımız gece gündüz çalıştıklarını 90 dakika boyunca hissettiriyor. Bugün Yiğithan, 2 penaltı kurtardı. Biz önümüzdeki sezonun da planlamasını yapıyoruz. Her kulübün bir altyapısı var. Altınordu, bunun en güzel örneği. Bunu tüm Türkiye biliyor. Bizler de Balıkesirspor olarak genç yeteneklerimizi Türk futboluna kazandırmak için elimizden gelen her türlü mücadeleyi vereceğiz."

