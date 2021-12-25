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Altınordu başarıyı son haftalarda yakaladı

25.12.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu başarıyı son haftalarda yakaladı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de ilk 13 karşılaşmada 10 puan toplayan Altınordu, son 5 maçlık periyotta ise 12 puana ulaşarak ilk devreyi 22 puanla tamamladı.

Geçen sezon play-off finalinde Altay'a yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını yakalayaman İzmir temsilcisi, 2021-2022 sezonunda ilk galibiyetini 4. haftada Bursaspor'a karşı 2-1'lik skorla aldı. İç sahada daha başarılı sonuçlara imza atan Altınordu, 8. haftada NasaDoge Menemenspor'u 1-0 yendikten sonra 5 hafta üst üste sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İlk 13 haftayı 10 puanla geçen Altınordu, 14. haftadan itibaren başarılı sonuçlara imza attı.

Kalan 5 maçında son 3'ü üst üste olmak üzere 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan İzmir temsilcisi, topladığı 12 puanla, ilk 13 maçlık performansını geride bıraktı.

İlk devreyi Beyipliç Boluspor galibiyetiyle kapatan Altınordu, 22 puana ulaştı.

- İç sahada 18 puan

Ligin ilk devresinde iç sahada 18, deplasmanda 4 puan toplayan Altınordu, İzmir'deki 10 müsabakada 6 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Dış sahada 8 müsabakanın sadece 2'sinden puan çıkaran İzmir temsilcisi, ilk haftada Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalırken, deplasmanda tek galibiyetini 18. haftada Balıkesirspor'u 4-3 yenerek elde etti.

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Akşam
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