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Altınordu Belediyesi araç filosuna 2 yeni araç ekledi

ORDU HABERLERİ  | 10.10.2020 18:01 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi, dar sokakların süpürülmesi amacıyla 2 adet vakumlu yol süpürme aracını daha filosuna kattı.Altınordu Belediyesi, büyük araçların giremediği dar sokakların süpürülmesi için 2 adet vakumlu yol süpürme aracını hizmete sundu.

Altınordu Belediyesi araç filosuna 2 yeni araç ekledi

Altınordu Belediyesi, dar sokakların süpürülmesi amacıyla 2 adet vakumlu yol süpürme aracını daha filosuna kattı.
Altınordu Belediyesi, büyük araçların giremediği dar sokakların süpürülmesi için 2 adet vakumlu yol süpürme aracını hizmete sundu. Teslim alınan araçlar dizaynı ve teknik özellikleriyle birçok sokağın temizlenmesine katkı verecek. Araçlar ayrıca yakıt ve zaman tasarrufuyla da Belediye bütçesine katkı sağlayacak.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “2 adet vakumlu süpürge aracını da belediyemiz bünyesine kattık. Aldığımız 2 araç ile birlikte dönemimizde belediyemiz araç filosuna kattığımız araç sayısını 14’e, toplamda hizmet aracı sayımızı da 50’ye çıkardık. Yaptığımız millileşme adımları ile düşük maliyetle hızlı etkin ve verimli hizmet sunma anlayışımızı daha da güçlendirmiş olduk.
Altınordu Belediyemize kazandırdığımız araçların şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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