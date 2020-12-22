YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Altınordu Belediyesi, basın kuruluşlarını dezenfekte ediyor

Altınordu Belediyesi, basın kuruluşlarını dezenfekte ediyor

ORDU HABERLERİ  | 22.12.2020 16:22 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, kentte hizmet veren basın kuruluşlarına ait alanlar, ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.Türkiye’de ve Ordu’da etkisini arttıran korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, Altınordu Belediyesi sokak, cadde ve kentin tüm alanlarında dezenfektan çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, kentte hizmet veren basın kuruluşlarına ait alanlar, ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.
Türkiye’de ve Ordu’da etkisini arttıran korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, Altınordu Belediyesi sokak, cadde ve kentin tüm alanlarında dezenfektan çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sokak yıkamaları, insanların uyarılması ve sosyal çalışmalarının yanında, ibadethanelerde de temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi, kentte bulunan basın mensuplarına ait ofis ve alanların da dezenfektesini gerçekleştiriyor. Özel ekipler tarafından basın kuruluşlarında sağlığa zararlı olmayan özel solüsyonlar ile dezenfekte çalışmalarını sürdüren Altınordu belediye ekipleri, mesaisinin büyük çoğunluğunu dışarıda geçiren basın mensuplarının daha güvenilir bir ortamda çalışmaların sağlıyor.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kentte bulunan basın kuruluşlarının dezenfekte çalışmalarını özel kıyafetli ekiplerce yaptıklarını ifade ederek, “Korona virüsle mücadele kapsamında, çoğunlukla kesintisiz görev yapan basın mensuplarını unutmuyoruz. Bu kapsamda bürolara ve basın mensuplarının çalıştığı alanları dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. Geçtiğimiz günlerde de tüm basın mensuplarına istisnasız olarak içerisinde eldiven, yüksek koruyuculu maske, dezenfekten, sabun kolonya, ıslak mendil bulunan hijyen paketinin dağıtımını gerçekleştirmiştik. Korona virüs ile mücadelemiz sürekli olarak devam edecektir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
1/

Ordu Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:11
Sabah
07:43
Öğle
12:32
İkindi
14:50
Akşam
17:11
Yatsı
18:38

Ordu Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Altınordu Eczanesi
Altinordu
Günaydın Eczanesi
Altinordu
Karamanoğlu Eczanesi
Altinordu
Kanaat Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Pera Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Güvenay Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tezel Eczanesi (Saat 24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.