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Altınordu Belediyesi bayram sevincini evlere taşıdı

ORDU HABERLERİ  | 24.05.2020 18:39 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi, ‘Evlerimiz bayram yeri olsun’ sloganıyla bayram sevincini evlere taşıdı.

Altınordu Belediyesi, ‘Evlerimiz bayram yeri olsun’ sloganıyla bayram sevincini evlere taşıdı. Düzenlenen etkinlikle vatandaşlara çiçek ve çikolata dağıtılarak Ramazan Bayramları kutlandı.
Ramazan Bayramı’nın 1. gününde sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş üstü büyüklerimiz başta olmak üzere toplu konut alanları ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar için bir etkinlik gerçekleştiren Altınordu Belediyesi, bu kapsamda vatandaşlara çiçek dağıtarak çikolata ikramında bulunuldu. Sokağa çıkma izni ile sokakları dolduran 65 yaş ve üstü büyüklerimize ise zabıta ekipleri tarafından çiçek takdim edilerek çikolata ikram edildi. Ayrıca maskesiz sokağa çıkan büyüklerimize ise maske dağıtılarak sosyal mesafeye dikkat çekildi.
Belediye Başkan Yardımcıları koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte mahalleler tek tek gezilerek evlerimiz bayram yeri sloganıyla bayram sevinci evlere taşındı. Hem vatandaşlar hem de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinin balkon ve pencerelerinde bekleyen çocuklar çiçek ve çikolata ikramı ile bayram sevinci yaşadı.
Yapılan etkinliği değerlendiren vatandaşlar ise uygulama ile evlerinde bayram sevincini yaşadıklarını belirttiler. Altınordu Belediyesi tarafından yapılan ekinlik için teşekkürlerini ileten vatandaşlar ayrıca ülkemizin ve İslam Aleminin de bayramını kutladılar.

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