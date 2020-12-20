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Altınordu Belediyesi can dostları unutmadı

ORDU HABERLERİ  | 20.12.2020 17:09 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasına, sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmalarını sürdürüyor.Kış mevsimiyle birlikte yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için belirli aralıklarla mama çalışmaları yürüten ekipler, özellikle pandemi sürecinde yiyecek bulma ihtimali azalan sokak hayvanlarının beslenmesine daha fazla özen gösteriyor.

Altınordu Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasına, sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmalarını sürdürüyor.
Kış mevsimiyle birlikte yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için belirli aralıklarla mama çalışmaları yürüten ekipler, özellikle pandemi sürecinde yiyecek bulma ihtimali azalan sokak hayvanlarının beslenmesine daha fazla özen gösteriyor. Ekipler, şehrin farklı noktalarındaki açık alanlardaki beslenme noktalarının yanı sıra, park ve bahçelere kedi, köpek ve kuşlar için kuru mama bırakarak, sulukları doldurdu. İhtiyaç duyulan noktalara da yeni besleme odakları yerleştirildi. İlçede bulunan beslenme odaklarının temizlik işlemlerini ve mama ve su takviyesini düzenli olarak yapan Altınordu Belediyesi’nin bu çalışmalarına, gönüllüler de destek veriyor.
Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu belirten belediye yetkilileri, tüm vatandaşlardan sokak canlılarına hassasiyet göstermelerini istedi.

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