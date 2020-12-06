Altınordu Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Kent temizliği konusunda yürüttüğü kararlı ve titiz çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan Altınordu Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında iki gün boyunca tüm ekipleriyle sahada görev aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında altyapı ve üst yapı çalışmalarını da kesintisiz sürdüren Altınordu Belediyesi özellikle vatandaşların evlerinde kaldığı bu iki günü, toplum sağlığının korunması adına yaptığı dezenfekte çalışmalarında değerlendirdi.

Altınordu Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasından istifade ederek boş olan ve vatandaşlarca yoğun olarak kullanılan cadde, sokak, bulvar ile meydanları iki gün boyunca yıkayıp dezenfekte etti. Başkan Aşkın Tören’in tasarruf politikalarına uygun şekilde dezenfekte faaliyetlerinin tümünü kendi personeli ve imkanıyla gerçekleştiren Altınordu Belediyesi, söz konusu çalışmalarda çevreye zarar veren kimyasalları kullanmaktan kaçınıyor.

Sokak hayvanlarını da unutmayan ve onlara şefkat elini uzatan Altınordu Belediyesi şehrin dört bir yanında sevimli dostları besleme çalışmalarını da kısıtlamanın olduğu günlerde de kesintisiz sürdürdü. Ekipler, kısıtlamanın olduğu hafta sonunda yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için farklı bölgelere mama ve su bıraktı.

