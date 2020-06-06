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Altınordu Belediyesi kentteki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

ORDU HABERLERİ  | 06.06.2020 09:48 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinin başladığından itibaren toplum sağlığının korunması adına başlattığı hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.Yeni normal hayatın ve sosyal yaşamın tüm noktalarına hijyen dokunuşu gerçekleştiren Altınordu Belediyesi, toplum sağlığı için sosyal sorumluluğunu yerine getirmeye devam ediyor.

Altınordu Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinin başladığından itibaren toplum sağlığının korunması adına başlattığı hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.
Yeni normal hayatın ve sosyal yaşamın tüm noktalarına hijyen dokunuşu gerçekleştiren Altınordu Belediyesi, toplum sağlığı için sosyal sorumluluğunu yerine getirmeye devam ediyor. Altınordu Belediyesi ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatılan ve yeni normalleşme takvimi çerçevesinde 1 Haziran tarihinde yeniden faaliyetine başlayan şehirdeki tüm kıraathaneler ve çay ocaklarını sil baştan dezenfekte ediyor.
Pandemi sürecinin ilk başından itibaren şehirde başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarıyla şehrin tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden Altınordu Belediyesi toplu ibadete açılan camileri ve yeni normale dönüş sürecinde 1 Haziran’da faaliyetlerine başlayan kreş ve gündüz bakım evleri ile çocuk kulüplerini yeniden dezenfekte etti. Klasik belediyecilik hizmetlerini pandemi sürecinde de kesintiye uğratmadan devam ettiren Altınordu Belediyesi’nin, aynı zamanda korona virüs salgınıyla da yürüttüğü etkin mücadele vatandaşların beğeni ve takdirini topluyor.
Yeni normal hayatın başlamasıyla birlikte şehirde bulunan kıraathaneler ve çay ocaklarının yeniden ücretsiz bir şekilde dezenfete edilerek hijyen koşullarına uygun hale getirilmesinden memnun olan Kahvehaneciler ve Otelciler Odası Başkanı Veli Hüseyin Korkmaz, işletme sahibi, üyeleri adına Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve ekiplere teşekkür etti.

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