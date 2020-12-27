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Altınordu Belediyesi, kısıtlama sürecinde nöbetçi ekiplerle sahada

ORDU HABERLERİ  | 27.12.2020 15:28 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında nöbetçi ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda belediyenin, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Yeni Mahalle, Selimiye, Zaferimilli ve Nizamettin Mahallesi’nde çalışma başlattı.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında nöbetçi ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda belediyenin, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Yeni Mahalle, Selimiye, Zaferimilli ve Nizamettin Mahallesi’nde çalışma başlattı. Oluşturulan nöbetçi ekipler ile yürütülen çalışmalar kapsamında, mahallelerdeki ihtiyaçlar doğrultusunda, yağmur suyu kanalı revizyonları, baskı beton kaldırım çalışmaları, yol bakım çalışmaları ile alt ve üst yapı çalışmaları sürdürüldü. Alt ve üst yapıda yapılan çalışmalar ile daha konforlu ve güvenli hale getirilen sokaklarda, çevre düzenleme ve peyzaj çalışması da yapıldı.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ekiplerin hafta sonu kısıtlamalarında da çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, “Siz, kendiniz ve toplum sağlığı için alınan karar doğrultusunda evlerinizde kalırken, biz tüm ekiplerimizle sahadayız. Sizlerin konforu için, daha güzel bir şehir için durmayacağız, yorulmayacağız. Sizin emanetinize sahip çıkacağız. Size hizmetkar olmaya devam edeceğiz” dedi.

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