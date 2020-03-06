Altınordu Belediyesi, sağlığı insanların ayağına taşıyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve hastaneye ulaşımda zorluk çeken vatandaşların kapısına sağlık hizmeti götüren ‘Mobil sağlık tarama aracı’ hizmet vermeye başladı. Altınordu Belediyesi, hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda ilçenin kırsalda bulunan 70 mahallesinde hastaneye ulaşmakta zorluk çeken vatandaşların sağlık taramalarının yapılabilmesi için proje geliştiren ve bu projeyi Japonya Büyükelçiliği Yerel Yönetimler Hibe Programı’na sunan Altınordu Belediyesi, projenin onaylanması ile mobil sağlık tarama aracının Altınordu’ya kazandırılmasını sağladı. Röntgen, ultrason, EKG cihazı ile solunum ve işitme testleri de yapılabilen, teknoloji bakımından zengin olan ve bir muayenehane konforunda olan araç, Altınordu ilçesindeki vatandaşların hizmetine girdi. Altınordu Belediyesi ve Ordu İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde mobil sağlık tarama aracı ile yürütülen sağlık taramaları, Erenli ve Gökömer mahallelerinde başladı. Mobil sağlık tarama aracının sahadaki ilk gün hizmetine, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de katıldı. Gökömer Mahallesi’nde gerçekleşen muayene işlemlerini takip eden Başkan Tören, sağlık personelleri ve muayene olmaya gelen vatandaşlarla sohbet etti.

“Vatandaşlarımızın sağlığı altın değerinde”

Altınordu’ya kazandırılan ve vatandaşların hizmetine sunulan Mobil Sağlık Tarama Aracı ile ilgili açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, araç ile 1. Basamak sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götürdüklerini söyledi. Mobil sağlık tarama aracının merkeze uzak mahallelerde bulunan ve hastaneye gelmek için zorluk çeken vatandaşlar için çok özel bir çalışma olduğunu aktaran Başkan Tören, “Projeye, ‘Ordulu vatandaşlarımızın sağlığı altın değerinde’ sloganıyla başladık. Bütün şehir eşit hizmet anlayışı ile tüm vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla son derece kararlı ve kesintisiz bir hizmet anlayışı ile çalışmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında Altınordu mobil sağlık tarama aracını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Aracımızla, dış mahalle diye tabir ettiğimiz 70 mahallede aile hekimliği müessesiyle il ve ilçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde tarayıcı sağlık hizmetlerinin ötesine geçerek 1. Basamak sağlık hizmetlerini sağlamış olacağız” dedi.

Mobil sağlık tarama aracının hizmet vermeye başladığı mahallelerde yaşayan vatandaşlar da yapılan muayenelerinin ardından, ayaklarına gelen hizmetten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, teşekkürlerini ilettiler.

