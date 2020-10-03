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Altınordu Belediyesi testleri pozitif çıkan vatandaşları yalnız bırakmıyor

ORDU HABERLERİ  | 03.10.2020 19:00 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi, Covid-19 testleri pozitif çıkan ve karantinada tutulan vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan içerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu gıda paketi ve pandemiyle mücadelede en az düzenli beslenme kadar önem arz eden hijyen koşullarını sağlayacak temizlik ve dezenfekte malzemelerinin yer aldığı hijyen paketleri vatandaşların ikametlerine götürülüp kapılarında teslim ediliyor.

Altınordu Belediyesi testleri pozitif çıkan vatandaşları yalnız bırakmıyor

Altınordu Belediyesi, Covid-19 testleri pozitif çıkan ve karantinada tutulan vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.
Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan içerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu gıda paketi ve pandemiyle mücadelede en az düzenli beslenme kadar önem arz eden hijyen koşullarını sağlayacak temizlik ve dezenfekte malzemelerinin yer aldığı hijyen paketleri vatandaşların ikametlerine götürülüp kapılarında teslim ediliyor. Ayrıca testleri pozitif çıkan vatandaşların konutları da Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.
Altınordu Belediyesi pandemi sürecinin başından itibaren başlattığı çalışmalarla şehir genelinde 1 milyonu aşkın ücretsiz maske, 20 bini aşkın gıda ve hijyen paketini vatandaşlara ulaştırdı.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, pardeminin ilk görüldüğü andan itibaren toplum sağlığının korunması çalışmaları yanında pandemi kaynaklı sosyal ve ekonomik riskleri en az indirmek için çalıştıklarını belirledi.
Başkan Tören, “Korona virüs testleri pozitif çıkan vatandaşlarımızla bu süreçte belki bir araya gelip kucaklaşmak mümkün olmuyor. Ancak bu durum bizim onlara ulaşmamıza engel de teşkil etmiyor. Karantina altında olup talep eden tüm vatandaşlarımıza pandemi koşullarına uygun bir şekilde ekiplerimiz eliyle gıda ve hijyen paketlerimizi ulaştırıyor ayrıca konutlarını da dezenfekte ediyoruz. Kurduğumuz gönül köprüleriyle hemşehrilerimizle dayanışmamız her zaman ve her koşulda devam edecek” dedi.

Altınordu Belediyesi testleri pozitif çıkan vatandaşları yalnız bırakmıyor

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