Altınordu Belediyesinde ‘kitap kritiği’

Altınordu Belediyesi ‘Okuyoruz İşte’ projesi kapsamında 100 öğrenciye kitap kritiği yapmak için ev sahipliği yaptı.

“İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediyecilik” anlayışıyla çalışmalarına devam eden Altınordu Belediyesi sosyal yönlü çalışmalarını sürdürüyor. Eğitim ve öğretime de büyük önem veren Altınordu Belediyesi bu kapsamda ‘Okuyoruz İşte’ projesi kapsamında kitap kritiği yapan öğrencilere ev sahipliği yaptı.

Altınordu Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla belediye hizmet binasına getirilen Şehit Sefa Kabakkaya İmam Hatip Lisesi öğrencileri, çeşitli birimlere dağıtılarak hem kitap okudu hem de kitap kritiği yaptı. Belediyenin birçok alanında ve biriminde gerçekleşen etkinliklerle kitap okuma farkındalığının oluşması sağlandı.

Etkinlikte ayrıca Altınordu Belediyesi tarafından öğrencilere ikram yapıldı. Altınordu Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen “Okuyoruz İşte” etkinliği öğrencilerin belediye birimlerini gezmesi ile sona erdi.

