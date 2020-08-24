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Altınordu Belediyesinden hızlı müdahale

ORDU HABERLERİ  | 24.08.2020 16:38 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren başlayan ve metrekareye 69 kilogram, zaman zaman 100 kilograma ulaşan aşırı yağışlar sonrası oluşan olumsuz durumlara karşı 48 araç ve 149 personeliyle müdahale etti.Belediye bünyesinde oluşturulan kriz masasına muhtarlar ve vatandaşlardan şehir merkezinden 21, kırsal mahallelerden 86 olmak üzere 107 yardım çağrısı alındı.

Altınordu Belediyesi, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren başlayan ve metrekareye 69 kilogram, zaman zaman 100 kilograma ulaşan aşırı yağışlar sonrası oluşan olumsuz durumlara karşı 48 araç ve 149 personeliyle müdahale etti.
Belediye bünyesinde oluşturulan kriz masasına muhtarlar ve vatandaşlardan şehir merkezinden 21, kırsal mahallelerden 86 olmak üzere 107 yardım çağrısı alındı. Kriz merkezimize iletilen tüm talepler ekiplerin çalışmalarıyla karşılanarak olumsuzluklar giderildi. Kırsal mahallelerde göçük ve heyelanlar sebebiyle kapanan tüm yollar Fen işleri Müdürlüğünün sürdürdüğü çalışmalarla ulaşıma açıldı.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduklarını ifade etti. Tören, şu açıklamayı yaptı:
“Yaptığımız alt yapı çalışmaları ve aldığımız tedbirler şehir merkezinde büyük bir olumsuzluk yaşanmasının önüne geçerken özellikle orta ve doğu havzamızda yer alan kırsal mahallelerimizde derelerin taşması ile oluşan heyelandan yollar ve alt yapı büyük oranda etkilenmiş ve hasara uğramıştır. Şehrimiz genelinde ve özellikle kırsal mahallelerimizde aşırı yağışlar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan tüm bölgelerde ekiplerimizin müdahalesiyle olumsuzluklar giderilmiş ve ulaşım güvenliği sağlanmıştır. Özellikle can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Yağışlar öncesi şehrimiz genelinde aldığımız önlemler, ekiplerimizin yağış anında yaptığı etkili müdahaleler ve özverili çalışmaları ile bu süreci büyük bir olumsuzluk yaşamadan atlattık çok şükür. Bu noktada çalışmalara katkı veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve çalışanlarına fedakâr çalışma arkadaşlarımla birlikte teşekkür ediyorum.”

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Altinordu
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Subaşı Eczanesi
Altinordu
İyi Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Seyitoğlu Eczanesi (Gece Yarısına Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Şafak Eczanesi
Golkoy
Dolunay Eczanesi
Kabatas
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