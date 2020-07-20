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Altınordu Belediyesinden ‘Kariyer Merkezi’

ORDU HABERLERİ  | 20.07.2020 17:17 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi, gençlere kariyer ve hedef noktasında destek vermek amacıyla Kariyer Merkezi kuruyor.Altınordu Belediyesi hizmet binası altında inşa edilen ve çalışmaların tamamlandığı Kariyer Merkezi’nin açılışı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.Kariyer Merkezi ile temel amaçlarının iş arayan vatandaşlara iş bulmak olacağını ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Kariyer Merkezimizin temel amacı insanımıza, şehir ekonomisine ve istihdama katkı sağlamak, iş arayan vatandaşlarımızın iş bulmaları noktasında yardımcı olarak iş bulma ve istihdam için işe girişlerine aracılık hizmeti vermektir” dedi.İşsizleri kişisel profillerine en uygun sektör ve mesleklere yönlendirmek, kariyer planlaması için kariyer danışmanlığı hizmeti de vereceklerini belirten Başkan Tören, “Kariyer merkezimiz eğitimlerini bırakmış genç işsizlerimize ilgi alanları ve becerileri değerlendirilerek yeni kariyer seçenekleri bulmada yardımcı olacak ve iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanlar olabilmeleri sağlanacak” diye konuştu.

Altınordu Belediyesinden ‘Kariyer Merkezi’

Altınordu Belediyesi, gençlere kariyer ve hedef noktasında destek vermek amacıyla Kariyer Merkezi kuruyor.
Altınordu Belediyesi hizmet binası altında inşa edilen ve çalışmaların tamamlandığı Kariyer Merkezi’nin açılışı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.
Kariyer Merkezi ile temel amaçlarının iş arayan vatandaşlara iş bulmak olacağını ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Kariyer Merkezimizin temel amacı insanımıza, şehir ekonomisine ve istihdama katkı sağlamak, iş arayan vatandaşlarımızın iş bulmaları noktasında yardımcı olarak iş bulma ve istihdam için işe girişlerine aracılık hizmeti vermektir” dedi.
İşsizleri kişisel profillerine en uygun sektör ve mesleklere yönlendirmek, kariyer planlaması için kariyer danışmanlığı hizmeti de vereceklerini belirten Başkan Tören, “Kariyer merkezimiz eğitimlerini bırakmış genç işsizlerimize ilgi alanları ve becerileri değerlendirilerek yeni kariyer seçenekleri bulmada yardımcı olacak ve iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanlar olabilmeleri sağlanacak” diye konuştu.

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