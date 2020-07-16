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Altınordu Belediyesi’nden Kızılay’a kan desteği

ORDU HABERLERİ  | 16.07.2020 17:50 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu Belediyesi görevlileri, azalan kan stoklarına destek olmak adına Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.Altınordu Belediyesi tarafından, korona virüsü (Kovid-19) salgını dolayısıyla azalan kan stoklarına destek olmak amacıyla Türk Kızılayı iş birliğinde kan bağış kampanyası düzenledi.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi görevlileri, azalan kan stoklarına destek olmak adına Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.
Altınordu Belediyesi tarafından, korona virüsü (Kovid-19) salgını dolayısıyla azalan kan stoklarına destek olmak amacıyla Türk Kızılayı iş birliğinde kan bağış kampanyası düzenledi. Altınordu Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen kan bağış kampanyası ile belediye çalışanları kan bağışında bulundu. Kurulan stantlarda belediye çalışanlarının yanı sıra, belediye de işlem yapan vatandaşlar da kan bağışına katkı sundu.
Altınordu Belediyesi’nde düzenlenen kan bağış kampanyasına katılan ekipleri ziyaret eden Belediye Başkanı Aşkın Tören, Kızılay’ın çok önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Altınordu Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Tören, “Biz Türk Kızılayı sadece kan bağışı ile tanımıyoruz, ülkemizin hayırsever ülke olması unvanını kazandıran bir kurum. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve milletimizin dünyada ki merhameti ve şefkatinin temsili bir kurumumuz. Biz de Altınordu Belediyesi olarak bu sorumluluğa çalışma arkadaşlarımızla ve kıymetli hemşehrilerimizle destek veriyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci içerisinde gönüllülüğü teşvik ederek kan stoklarımızın artırılmasını hedefliyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi gönüllü kan bağışında bulunmaya davet ediyorum” dedi.

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