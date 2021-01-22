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Altınordu Belediyesi’nden ’Şirin Pazar’a ücretsiz servis

22.01.2021 18:35 | Son Güncelleme:
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Altınordu Belediyesi, ilçenin en büyük ve en modern pazarı olan Şirin Pazar’a ulaşım için ücretsiz servisler düzenliyor.Altınordu Belediyesi, bir süre önce hizmete açılan ’Şirin Pazar’da alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara ücretsiz servis aracı tahsisi yaptı.

Altınordu Belediyesi, ilçenin en büyük ve en modern pazarı olan Şirin Pazar’a ulaşım için ücretsiz servisler düzenliyor.
Altınordu Belediyesi, bir süre önce hizmete açılan ’Şirin Pazar’da alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara ücretsiz servis aracı tahsisi yaptı. Her gün belediye hizmet binası önünden ücretsiz olarak kaldırılan servis araçları, insanların pazar alanına hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyor.
Altınordu Belediyesi ve Şoförler Odası işbirliği ile hayata geçirilen projenin mahalle sakinlerine büyük kolaylık sağlayacağını ifade eden Belediye Başkanı Aşkın Tören, aynı zamanda müşteriyle esnafı da buluşturduklarını söyledi. Başkan Tören, “Belediyemiz tarafından kısa süre önce tamamlanarak hizmete açtığımız Şirin Pazar hem ürün çeşitliliği hem de fiziki yapısıyla Altınordu’nun yeni cazibe merkezlerinden birisi haline geldi. Yeni açılan semt pazarımızın hem bilinirliğini artırmak hem esnafımızın bu hizmetlerle kazancına katkı da bulunmak, hem de vatandaşımızın taze ve uygunluk maliyetine göre alışverişine katkı sağlamak amacıyla vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım imkanı da sağladık” dedi.
Esnaf ve vatandaşlar ise hizmetten memnun olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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