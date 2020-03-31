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Altınordu Belediyesinden yöresel sözlerle "Evde kal" çağrısı

ORDU HABERLERİ  | 31.03.2020 15:01 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesinden yöresel sözlerle "Evde kal" çağrısı

Ordu'da Altınordu Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yerel şiveyle "evde kal" çağrısı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şehrin dört bir yanında bulunan billboardlara "Orduca" uyarı yazılarının asıldığı belirtildi.

Altınordu Belediyesinin, vatandaşların evde kalmasına yönelik çağrılarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, bu sürece hem farklı bir boyut kazandırmak hem de vatandaşların ilgisini çekmek amacıyla yöresel ağızla billboardlar hazırladığı kaydedildi.

Açıklamada, afişlerde "Evde Durun Daa", "Oturun Ottuuz Evde", "Az Öte Git Daa", "Evden Bir Yere Irganman" gibi yöresel sözlerle vatandaşın ilgisinin artmasının sağlandığı vurgulandı.

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Altınordu Belediyesi Evde kal çağrısı koronavirüs tedbirleri Ordu Yerel şive

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