YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Altınordu, bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı

Altınordu, bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı

İZMİR HABERLERİ  | 12.03.2020 12:08 | Son Güncelleme

Altınordu, bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 27. hafta mücadelesine konuk olduğu İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu, bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini aldı.

Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, bu sezon istediği sonuçları alamadığı dış saha maçlarında ilk galibiyetine dün ulaştı.

İzmir temsilcisi, İstanbulspor'u 2-0 yenerek 13. deplasman maçında ilk kez sahadan galip ayrılmış oldu. Altınordu, dış sahada en son galibiyetini geçen sezonun 32. haftasında Adanaspor karşısında 2-1'lik skorla almıştı.

Altınordu, bu sezon 13 dış saha maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgiyle 7 puan topladı.

Ligde 27. haftanın ardından 30 puanla 14. sırada bulunan Altınordu, düşme hattındaki bir maçı eksik Osmanlıspor'un 8 puan önünde yer aldı. Altınordu, gelecek hafta Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u konuk edecek.

Öte yandan TFF 1. Lig'de dış sahada galip gelemeyen tek takım Adanaspor kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Altınordu deplasman Futbol TFF 1. Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

İzmir Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:59
Sabah
07:20
Öğle
13:26
İkindi
16:45
Akşam
19:22
Yatsı
20:38

İzmir Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Baltacı Eczanesi
Balcova
Yalçınkaya Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Murat Eczanesi
Bayrakli
Yelken Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

Kruvaziyer turizminde koronavirüs sonrası Akdeniz limanlarına ilgi

Kruvaziyer turizminde koronavirüs sonrası Akdeniz limanlarına ilgi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.