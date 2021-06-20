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Altınordu'da Sinan ayrılıyor

20.06.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun önemli oyuncularından stoper Sinan Osmanoğlu, kırmızı-lacivertli kulübe veda etmeye hazırlanıyor.

Altınordu'da Sinan ayrılıyor

Sözleşmesi sona erdikten sonra yönetimle masaya oturan tecrübeli savunmacı Sinan Osmanoğlu'nun Altınordu'dan kendisine sunulan teklifi düşük bulduğu öğrenildi. Başka kulüplerden teklif alan Sinan'ın hafta içinde yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Altınordu'da toplam 8 sezon forma giyen 1.97 boyundaki tecrübeli defans oyuncusuna son olarak Yılport Samsunspor'un teklif sunduğu bildirildi.

Kaptanlık görevini üstlenen Sinan Osmanoğlu'na Süper Lig'den düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü de talip olmuştu. Sinan büyük ihtimalle geçen sezon play-off finali oynayan Altınordu'dan ayrılan 6. futbolcu olacak.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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