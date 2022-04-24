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Altınordu galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor

24.04.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordulu futbolcu Şeref Özcan: "Her rakibi aynı görüyoruz"

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak Altınordu'da son 2 maçta 3 gol atan Şeref Özcan, her rakibi aynı gördüklerini, yarınki maçı da kazanıp galibiyet serilerine devam etmek istediklerini bildirdi.

Şeref Özcan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, son 7 haftada aldıkları başarılı sonuçlardan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Kendilerini maçlara çok iyi hazırlayan teknik ekibe teşekkür eden Şeref Özcan, şunları kaydetti:

"Son iki maçta goller attım ama golü benim atmam önemli değil, önemli olan takımımıza katkı sağlamaktı. Bunu gerçekleştirdiğim için mutluyum. Her rakibi aynı görüyoruz. Samsunspor maçını da kazanıp galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz."

Recep Aydın ise sezonun ikinci yarısındaki kötü günlerin geride kaldığını bildirdi.

İkinci yarının başı ile şu anda bulundukları durum arasında çok şeyin değiştiğini belirten Recep Aydın, "İlk önce takım olarak birbirimize inandık, daha çok savaştık. Herkes aynı şeyi istedi. Bizim yerimize bir başka takım olsa inanın o kaos sürecinden çıkamazdı. Biz karakter koyduk ve herkes karakterini sahaya yansıttı ve sonrasında istediğimiz galibiyetleri aldık." ifadelerini kullandı.

Recep Aydın, ligdeki maçlarda iç saha veya deplasmanın önemli olmadığını, Samsunspor deplasmanından da puanlarla döneceklerine inandığını sözlerine ekledi.

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