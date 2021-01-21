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Altınordu heyeti, Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu

21.01.2021 10:59 | Son Güncelleme:
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Altınordu heyeti, Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da icra kurulu başkanı Barış Orhunbilge ile teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun da bulunduğu heyet, inşaat çalışmaları devam eden Alsancak Stadı'nı ziyaret etti.

Barış Orhunbilge, Alsancak Stadı'nın nice şampiyonlukların yaşandığı yer olduğunu belirtti.

Orhunbilge, "Buranın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Alsancak Stadı'nın açılmasıyla İzmir'de futbol evine dönecek." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takım olarak Alsancak Stadı'nda galibiyet serileri yaşadıklarını ve gol rekorlarıyla kazandıkları iki şampiyonluğun olduğunu hatırlatarak, "Alsancak Stadı'nda futbol gerçekten büyük keyif verici." diye konuştu.

Heyette yer alan futbolculardan Sinan Osmanoğlu, Alsancak Stadı'nın yeni halini çok beğendiğini belirterek, "İnşallah ilk Süper Lig maçımızı da burada oynamak nasip olur." ifadesini kullandı.

Ahmet İlhan Özek, Alsancak Stadı'nda hiç maça çıkmadığını ancak anlatılanlardan hep etkilendiğini, bu statta futbol oynamak istediğini kaydetti.

Eski başkanlardan İlyas Gönen, tribüne çıkarak heyete tezahürat yaptırdı.

Heyette bulunan tarihçi Kenan Akseki ise 26 Aralık 1923'te kurulan Altınordu'nun tarihteki ilk maçını, Alsancak Stadı'nda 4 Ocak 1924'te oynadığını söyledi.

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