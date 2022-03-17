YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Altınordu, Katarlı Aspire Akademi'yi tesislerinde ağırladı

Altınordu, Katarlı Aspire Akademi'yi tesislerinde ağırladı

17.03.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu, Katarlı Aspire Akademi'yi tesislerinde ağırladı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Katar’ın Aspire Akademisi'ni İzmir’de konuk etti.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 100 kişilik bir kafile ile İzmir’de kamp yapan Katar ekibinin, Altınordu Futbol Akademisi takımları ve Göztepe 19 yaş altı takımı ile özel maçlar yaptığı belirtildi.

Antrenmanlarını Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde yapan Katar temsilcisinin, maçlarını ise Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde oynadığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aspire Akademi 19 Yaş Altı Takım Teknik Direktörü Inaki Gonzalez Abadia, genç sporcuların yetişmesi için Altınordu Kulübü ile iyi ilişkiler içinde olduklarını kaydetti. Altınordu’nun genç oyunculara verdiği önemi bildiklerini belirten Abadia, "Antrenörleriniz de genç sporcuların eğitimi için oldukça kararlılar. Başkan da büyük yatırımlar yapıyor. Maçlarımızı oynadığımız tesisler harika. Genç sporcuların iyi yetişmesi için her şey düşünülmüş." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin de kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan eşliğinde Torbalı Metin Oktay Tesisleri’ni gezdiği bildirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanser sanılan hastanın soluk borusundan badem zarı çıkarıldıKanser sanılan hastanın soluk borusundan badem zarı çıkarıldı
GÜNCELLEME - Sakarya'da pencereden duvara Trabzonspor bayrağı asarken düşen taraftar öldüGÜNCELLEME - Sakarya'da pencereden duvara Trabzonspor bayrağı asarken düşen taraftar öldü
Şehit savcı Kiraz'ın katilini öven sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldıŞehit savcı Kiraz'ın katilini öven sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İzmir Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:13
Öğle
13:25
İkindi
16:48
Akşam
19:27
Yatsı
20:43
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Güzellik kraliçesinden silahlı paylaşım! “Kanla yazıyoruz”

Güzellik kraliçesinden silahlı paylaşım! “Kanla yazıyoruz”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tıbbi olarak kullanılan en eski bitki! Ağrılarınızı şıp diye keser

Tıbbi olarak kullanılan en eski bitki! Ağrılarınızı şıp diye keser

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.