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  4. Altınordu köy pazarı yenileniyor

Altınordu köy pazarı yenileniyor

ORDU HABERLERİ  | 06.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 15 Temmuz İlkokulu bahçesinde kurulan ‘Geleneksel Doğal Köy Pazarı’ yenileniyor.Altınordu Belediyesi, şehre dokunmaya devam ediyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 15 Temmuz İlkokulu bahçesinde kurulan ‘Geleneksel Doğal Köy Pazarı’ yenileniyor.
Altınordu Belediyesi, şehre dokunmaya devam ediyor. Çeşitli alanlarda faaliyetler yürüten Altınordu Belediyesi şehirde bulunan pazarlara da el atıyor. Bu kapsamda Yeni Mahallede bulunan ve Cumartesi Pazarı olarak adlandırılan alanda Cumartesi günleri kurulan ‘Doğal Köy Pazarı’ yapılan proje çalışması ile modern bir görünüm kazanıyor. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in "Evinde dizini kırıp oturan değil, aile ve şehir ekonomisine katkı sağlayan eli öpülesi köylü kadınlarımızın kara taş üzerinde yağmurun altında satış yapmasına gönlümüz elvermez. Sanatta, fikirde ve ekonomide bu şehri hep birlikte kalkındıracağız" sözleri üzerine başlayan çalışmalarla ‘Doğal Köy Pazarı’ her haliyle yenileniyor. Yapılan çalışma ile pazar yerinin üzeri 98 adet tente ile kapanarak elde edilen 830 metrekarelik kapalı alan ile olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi sağlanıyor.
Çalışmaların tamamlandığı ‘Geleneksek Doğal Köy Pazarı, 11 Ocak Cumartesi gününden itibaren yenilenen haliyle hizmet vermeye başlıyor.

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