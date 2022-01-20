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Altınordu Kubilay Aktaş'ı transfer etti

20.01.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu Kubilay Aktaş'ı transfer etti

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Manisa FK'den 27 yaşındaki Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Kubilay Aktaş'la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kubilay Aktaş, Altınordu ile başarılı olmak istediğini belirterek, "Altınordu'yu Türkiye'de herkes biliyor. Kendini ispat etmiş bir kulüp. Burada genç arkadaşlarla birlikte mücadele edeceğiz. Biz de onlara kendi tecrübelerimizi aktaracağız. Onlara ağabeylik yapmak güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Altınordu'nun lig sıralamasında hak ettiği yerde olmadığını kaydeden Kubilay Aktaş, kısa vadede istedikleri sonuçları alıp ligin alt sıralarından kurtulmak istediklerini bildirdi.

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