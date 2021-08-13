Altınordu, Kürşad Sürmeli'yi transfer etti

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Hollanda doğumlu orta saha oyuncusu Kürşad Sürmeli ile anlaştı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola Hollanda'da başlayıp, Türkiye'de Adanaspor ve Giresunspor takımlarında mücadele eden Kürşad Sürmeli, son olarak Hollanda'da MVV Maastricht takımında forma giydi.



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