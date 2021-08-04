Altınordu, Mert Furkan Bayram ve Arif Şimşir ile profesyonel sözleşme imzaladı

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, genç kalecileri Mert Furkan Bayram ve Arif Şimşir ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde düzenlenen imza törenine Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) İdari Direktörü Hande Özel, ALFA İdari İşler Şefi Ahmet Furkan Can, futbolcular Mert Furkan Bayram ve Arif Şimşir ile ailelerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ALFA İdari Direktörü Hande Özel, sporcuların ailelerine ve yetişmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

