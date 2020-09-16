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Altınordu Otogarı gün sayıyor

ORDU HABERLERİ  | 16.09.2020 14:05 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ilçesinde mevcut otogarın yetersiz kalmasından dolayı büyük bir ihtiyaç olarak görülen Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde çalışmalar büyük oranla bitirildi.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde mevcut otogarın yetersiz kalmasından dolayı büyük bir ihtiyaç olarak görülen Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde çalışmalar büyük oranla bitirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yazıhane ve diğer kısımlar için ihaleye çıkmadan önce mevcut otogar esnafı ile fikir alışverişinde bulundu.
Ordu’ya yakışır modern bir tesisin kısa süre içinde hizmete gireceğini belirten Genel Sekreter Coşkun Alp, “Özlemle beklenen Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki çalışmalarımız büyük oranda tamamlandı. Kısa süre içinde yeni tesisimizde yazıhane ve diğer kısımlar için ihaleye çıkacağız. Ancak öncesinde sizlerle istişare yaparak yeni otogarımızda neleri yaparız onları konuşmak istedik. Bu toplantı hem sizin yeni yol haritanız olacak hem de gelecek adına bizlere ışık tutacak” dedi.

Güneş enerjisi ile kendi elektriğini üretecek
Yeni otogarın kendi enerjisini üretecek örnek bir proje olarak da gösterildiğini belirten Genel Sekreter Alp, “Yapımı tamamlanan proje, standardı yüksek güneş panelleri ile yıllık tahmini 340 kWp elektrik üretecek. Bu kapsamda, güneş enerjisi sistemiyle kendi elektriğini üretecek, ısı pompasıyla ısıtma ve soğutma sistemini sağlayacak çevre dostu bir bina olacak” şeklinde konuştu.

Şehir trafiği rahatlayacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde, çevre yolunun hemen kenarında yer alan ve toplam 30 milyon liraya tamamlanan yeni terminal binası 3 bin 177 metrekarelik alan üzerine inşa edildi. 22 bin metrekare olan proje içerisinde, 28 adet peron, 9 adet midibüs park alanı, 98 adet ilçe ve köy minibüsleri için park alanı, 11 araçlık ticari taksi parkı, 50 araçlık misafir otoparkı ile terminal binası içerisinde 20 adet firma odası yer alıyor. Yeni terminal binasının hizmete girmesiyle birlikte, Altınordu şehir merkezi trafiğinin önemli ölçüde rahatlaması hedefleniyor.

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