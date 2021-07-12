Altınordu, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 2 sezon daha devam edecek

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 2 sezon daha birlikte olacaklarını açıkladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Özkan, hiçbir şekilde dışarıdan antrenör almayacaklarını ve A takım teknik kadrosunun da 5 sezonda bir yenileneceğini belirterek, "Bu kararın uzantısı olarak A takım teknik direktörü Hüseyin Eroğlu hocamızla 2 sezon daha, yani 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında da birlikte olacağız. 2023-2024 sezonundan itibaren A takım teknik direktörü yine içimizden biri olacak." ifadelerini kullandı.
TFF 1. Lig'in kendilerinin yetiştiricilik hedeflerine uygun bir kulvar olduğunu kaydeden Eroğlu, şu görüşlerini aktardı:
"Tecrübeli ağabey oyuncular ve yetiştirdiğimiz öz kaynak sistemindeki oyuncularımızı karma yaparak geride bıraktığımız 7 sezonun 5'ini, play-off hattının bir altında yedinci bitirdik. Hiçbir zaman Süper Lig için sıkmadık, ittirmedik. Adeta 'Siz önden buyurun, bizim daha zamanımız var.' demeye getirdik. Geçen yıl da play-off etabına kalarak Süper Lig'e çıkma finali oynadık. Neredeyse Süper Lig'e çıkıyorduk, Allah korudu."
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