Altınordu Teknik Direktörü Kahraman'ın Spor Toto 1. Lig'den beklentisi yüksek:

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, teknik adamların ön plana çıkacağı, yüksek kalitede bir sezon olacağına inandığını aktardı.
Kahraman, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, takım olarak lige çok iyi hazırlandıklarını belirtti.
Deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçıyla sezona iyi bir giriş yapmayı amaçladıklarını vurgulayan Ufuk Kahraman, "Her ne kadar transfer yapamasalar da ellerinde kaliteli oyuncular var. Biz de bu maça çok iyi hazırlandık. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Sakat oyuncularımızın da takımla birlikte çalışmalara başlaması bizi sevindirdi. Cumartesi günü çıkıp maçımızı oynayacağız. Artık sahne futbolcuların." ifadelerini kullandı.
Ligin bu sezon oldukça keyifli bir yarışa sahne olacağını inandığını dile getiren Kahraman, "Birçok takım kadrosunu güçlendirdi. Çok transfer yapmanın artıları ve eksileri tabii ki var. Özellikle bu sene teknik direktörlerin yılı olacak diye düşünüyorum. Ligimizde geçiş oyununu iyi oynatan çok iyi teknik adamlar var. Onların performansı bu sezona damga vuracak. Yüksek kalitede bir lig bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.
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