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Altınordu, yenilmezlik sersini 6 maça çıkardı

17.04.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu, yenilmezlik sersini 6 maça çıkardı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, yenilmediği son 6 karşılaşmada 5. galibiyetine ulaştı.

Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-0 yenildiği 26. haftada 22 puanla 18. sırada yer alan Altınordu, 27. haftadan itibaren aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekti.

Mağlup olmadığı son 6 haftada 16 puan toplayan İzmir temsilcisi, düşme hattından çıktığı ligde son 6 hafta öncesinde 38 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.

Gol yemediği 4 maçta NasaDoge Menemenspor (1-0), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-0), Bereket Sigorta Ümraniyespor (1-0) ve Adanaspor'u (2-0) mağlup eden Altınordu, Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldıktan sonra dün de Manisa FK'yi 1-0'lık skorla geçti.

Ligde kalan 6 haftanın 1 tanesini maç yapmadan geçecek Altınordu, 20 Nisan Çarşamba günü MKE Ankaragücü’ne konuk olduktan sonra 25 Nisan Pazar günü Yılport Samsunspor’la da deplasmanda karşılaşacak.

Ligin 35. haftasında müsabakası bulunmayan İzmir temsilcisi, sezonu Kocaelispor (D), Balıkesirspor ve Beypiliç Boluspor (D) karşılaşmalarıyla tamamlayacak.

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