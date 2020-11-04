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  4. Altınordu'da 2'si futbolcu 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Altınordu'da 2'si futbolcu 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İZMİR HABERLERİ  | 04.11.2020 00:19 | Son Güncelleme

Altınordu'da 2'si futbolcu 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda bugün Misli.com 3. Lig 2. Grup temsilcisi Fethiyespor'u konuk edecek TFF 1. Lig ekibi Altınordu'da 2'si futbolcu 7 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Fethiyespor ile oynanacak kupa maçı öncesinde futbolculara ve teknik heyete Kovid-19 testleri yapıldığı belirtildi.

Toplam 7 kişinin test sonuçlarının pozitif olduğunun belirlendiği bildirilen açıklamada, "2 futbolcumuz, 3 antrenörümüz ve 2 personelimizde pozitif bulgulara rastlandı. Testleri pozitif çıkan futbolcu, antrenör ve personelimizin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandı." ifadesine yer verildi.

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