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Altınordu’da 52 bin fidan topakla buluşuyor

ORDU HABERLERİ  | 03.01.2021 11:46 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ’52 bin fidan’ projesi kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuluyor.Altınordu Belediyesince, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan yeşil alanları korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir bırakmak amacıyla ‘52 bin fidan’ projesi kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ’52 bin fidan’ projesi kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuluyor.
Altınordu Belediyesince, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan yeşil alanları korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir bırakmak amacıyla ‘52 bin fidan’ projesi kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi. Proje kapsamında 52 bin fidan, toprakla buluşturuluyor.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarının da başladığını ifade ederek, “Mazide portakal, mandalina ve limon bahçeleri ile anılan ilimizi tekrar mazisiyle özgün kimliği ve geleneklerimizle aynı zamanda modern kimliği ile geleceğe hazırlama sorumluluğumuz var. Bu kapsamda son olarak Tarımsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz alanda çalışmalarını sürdürüyor. Portakal, mandalina ve limon gibi toprakla buluşturduğumuz fidanlar görüntüsüyle ve etrafa yayacağı mis gibi aromatik kokusuyla Altınordu ilçemizin çehresini değiştirecek” dedi.
Fidan dikim etkinliğinde mahalleliler ve vatandaşlarla birlikte fidanları toprakla buluşturan Başkan Tören, yetişkin ağaçlara dönüşecek olan fidanlara, vatandaşların da sahip çıkması gerektiğine dikkat çekti.

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