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Altınordu'da Ahmet İlhan Özek, Süper Lig'e yükseleceklerine inanıyor

01.07.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu'da Ahmet İlhan Özek, Süper Lig'e yükseleceklerine inanıyor

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun tecrübeli oyuncularından Ahmet İlhan Özek, "100. yılımızda şampiyon olarak adımızı tarihe yazdırmak istiyoruz." dedi.

Ahmet İlhan Özek, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni futbol sezonunun herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Altınordu'ya geldiği iki sezon önce play-off finalinde Süper Lig'e çıkma şansını değerlendiremediklerini hatırlatan Ahmet İlhan Özek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl da şampiyonluk kadar değerli ligde kalma mücadelesi verdik. Herkesin 'Altınordu ligden düştü' yorumları yaptığı ortamda takımı son 10 haftadaki mücadelemizle ligde tuttuk. Bu yıl, geçen yılki kadro korundu. Ligde başarı kazanan takımların birçoğuna baktığınız zaman kadro istikrarı gözüküyor. Bu yıl biz de kadromuzu koruduk. Bu sezon kendi adımıza çok önemli. Bu yıl kulübümüzün kuruluşunun 100. yılı. 100. yılımızda şampiyon olarak adımızı tarihe yazdırmak istiyoruz."

Altınordu'nun genç futbolcularından Furkan Metin de sezon hazırlıklarının iyi şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu sezon kendimize şampiyonluk hedefi koyduk. Çok çalışıp sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Altınordu'da sağlık kontrolleri başladı.

Teknik direktör Ufuk Kahraman ve futbolcuların bir bölümü, Medicana International İzmir Hastanesinde kontrolden geçirildi.

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