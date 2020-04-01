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Altınordu’da ATM’lere dezenfektan

ORDU HABERLERİ  | 01.04.2020 17:10 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi korona virüs (Kovid 19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında şehirde bulunan banka ATM’lerine ve toplu yaşam alanlarına dezenfektan yerleştirdi.Korona virüs salgınının ilk ortaya çıktığı andan itibaren aldığı önlemlerle sahada olan Altınordu Belediyesi korona virüsü tedbirlerini sıkılaştırıyor.

Altınordu’da ATM’lere dezenfektan

Altınordu Belediyesi korona virüs (Kovid 19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında şehirde bulunan banka ATM’lerine ve toplu yaşam alanlarına dezenfektan yerleştirdi.
Korona virüs salgınının ilk ortaya çıktığı andan itibaren aldığı önlemlerle sahada olan Altınordu Belediyesi korona virüsü tedbirlerini sıkılaştırıyor. Şehrin dört bir yanında yürüttüğü hijyen seferberliği başta olmak üzere uygulamaya koyduğu birçok tedbirin yanı sıra sosyal yönlü çalışmalar da gerçekleştiren Altınordu Belediyesi bu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Altınordu Belediyesi’ne bağlı ekipler şehirde bulunan ve vatandaşların sıklıkla kullandığı, virüs yayılımının kolay olabileceği banka ATM’lerine ve toplu yaşam alanlarına el dezenfektanları yerleştirdi.

Uyarı levhaları asılıyor: “Darılmak yok! halk sağlığı için bir süre tokalaşmıyoruz”
Asılan tüm dezenfektanların üzerine "Darılmak yok! Halk sağlığı için bir süre tokalaşmıyoruz. Sosyal mesafeyi koruyalım anlayışınız için teşekkür ederiz" yazılı uyarı levhası konuldu. Altınordu Belediyesi ekipleri de işlem yapmak için ATM’lere gelen vatandaşlara, işlem öncesi ve sonrası ellerini dezenfekte etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
Acil sebeplerden dolayı ATM’lerdeki iş ve işlemlerini yapan vatandaşlar ise yapılan uygulamanın önemine vurgu yaptı. Hayata geçirilen hizmetin insan sağlığı için çok önemli olduğunu belirten vatandaşlar Altınordu Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.

Altınordu’da ATM’lere dezenfektan

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