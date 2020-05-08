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Altınordu’da berber ve kuaförleri dezenfekte edildi

ORDU HABERLERİ  | 08.05.2020 12:04 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi korona virüs dolayısıyla faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs’ta belirlenen şartlarda açılacak olan berber, güzellik salonu-merkezi ve kuaför gibi işletmeleri dezenfekte ederek işletme sahiplerine hijyen paketi veriliyor.Konavirüs salgını sürecinde kişisel ve toplum sağlığının korunmasına yönelik yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Altınordu Belediyesi hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.Altınordu’da bulunan 372 berber, kuaför ve güzellik merkezi Altınordu Belediyesi tarafından oluşturulan özel ekiplerce dezenfekte edilerek açılışa hazır hale getiriliyor.

Altınordu Belediyesi korona virüs dolayısıyla faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs’ta belirlenen şartlarda açılacak olan berber, güzellik salonu-merkezi ve kuaför gibi işletmeleri dezenfekte ederek işletme sahiplerine hijyen paketi veriliyor.
Konavirüs salgını sürecinde kişisel ve toplum sağlığının korunmasına yönelik yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Altınordu Belediyesi hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.
Altınordu’da bulunan 372 berber, kuaför ve güzellik merkezi Altınordu Belediyesi tarafından oluşturulan özel ekiplerce dezenfekte edilerek açılışa hazır hale getiriliyor. Altınordu Belediyesi öte yandan işletme sahiplerine de içerisinde maske, eldiven bulunan hijyen paketleri hediye ediyor.
Altınordu Belediyesi tarafından sağlanan hizmeti değerlendiren işletme sahipleri, iş yerlerinde dezenfeksiyon çalışmasına ihtiyaçları olduğunu vurguladılar. Yapılan çalışmadan dolayı mutlu olduklarını ifade eden esnaflar uygulama için Altınordu Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.

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