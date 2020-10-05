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Altınordu’da can dostlar unutulmadı

ORDU HABERLERİ  | 05.10.2020 14:16 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte, şehrin merkezi noktalarına kurulan stantlarda vatandaşlara hem bilgilendirme yaptı, hem de mama kabı dağıtımı gerçekleştirdi.4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hayvansever dernekleri üyeleri ile birlikte bir dizi farkındalık etkinliği düzenledi.

Altınordu Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte, şehrin merkezi noktalarına kurulan stantlarda vatandaşlara hem bilgilendirme yaptı, hem de mama kabı dağıtımı gerçekleştirdi.
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hayvansever dernekleri üyeleri ile birlikte bir dizi farkındalık etkinliği düzenledi. Şehrin birçok noktasında kurulan stantlarda hayvan sevgisini aşılamak amacıyla çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara hayvan figürlü maske, mama ve mama kabı dağıtımı yapıldı. Düzenlenen etkinliklere çekimleri Ordu’da devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi oyuncuları da katıldı.
Etkinlikler kapsamında ayrıca Altınordu Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında sokak hayvanları için mama veren otomat kurulumu gerçekleştirildi. Kurulumu yapılan otomatlarla hem sıfır atık bilincinin gelişmesi sağlanacak, hem de sokak hayvanları için mama imkânı sunulacak.
Her Can Bize Emanet anlayışı ile can dostlar için birçok çalışma yaptıklarını aktaran ve 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nün önemine vurgu yapan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Altınordu Belediyesi olarak her canı kendimize emanet olarak görüyoruz. Her gün ekiplerimizce şehrimizin dört bir yanında can dostlarımızı beslemeye devam ediyoruz. Altınordu Belediyesi olarak farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenledik. Sınırlarımız içerisindeki tüm canlıları emanet kabul eden aynı zamanda yaşam kalitelerini artırmak için canla başla çalışan belediyemiz; ilgi, sevgi ve şefkatle sokak hayvanlarının da her daim yanındadır. Biliyoruz ki hayvan sevgisi, insandaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve sevgi duygularını geliştirir. Bugünün farkındalık oluşturmasını temenni ediyor, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nü kutluyorum” dedi.
Etkinliğe katılan dizi oyuncuları ve vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

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