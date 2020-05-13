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Altınordu’da çocuklara çikolata jesti

ORDU HABERLERİ  | 13.05.2020 17:07 | Son Güncelleme

Ordu’da Altınordu Belediyesi de parklara akın eden çocuklar için çikolata, ailelerine ise maske dağıttı.Korona virüsün Türkiye’de görüldüğü ilk günden bu yana pandemi mücadelesini titizlikle sürdüren Altınordu Belediyesi, sokağa çıkan çocuklar için bir sürpriz yaptı.

Ordu’da Altınordu Belediyesi de parklara akın eden çocuklar için çikolata, ailelerine ise maske dağıttı.
Korona virüsün Türkiye’de görüldüğü ilk günden bu yana pandemi mücadelesini titizlikle sürdüren Altınordu Belediyesi, sokağa çıkan çocuklar için bir sürpriz yaptı. Çocuklar sokağa çıkmadan önce şehirde bulunan bütün park ve yeşil alanları özenle dezenfekte eden Altınordu Belediyesi çocuklar için hijyenik ve steril bir ortamı hazır hale getirmişti. Çocukların sokağa çıkma saati olan 11.00-15.00 saatleri arasında hazırlıklarını tamamlayan Altınordu Belediyesi ekipleri, şehirde bulunan park ve bahçeleri tek tek gezerek buradaki çocuklara çikolata ikramında bulundu.
Ayrıca maske takmaları hijyen kurallarına uyumaları ellerini bol bol yıkamaları sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarı ve hatırlatmalarda bulunuldu ateş ölçerlerle ateşleri ölçüldü. Zabıta ekipleri refakatinde gerçekleştirilen etkinliklerde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi için uyarılar yapılırken ailelere de maske dağıtıldı.
Altınordu Belediyesi tarafından yapılan uygulamayı değerlendiren çocuklar ve aileleri dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek çikolata ve maskeler için Altınordu Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.

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