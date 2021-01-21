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Altınordu’da giyilmeyen kıyafetler için ‘Giysi Kutusu’

21.01.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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Ordu’da Altınordu Belediyesi ‘Giysi Kumbarası’ ile tekstil atıklarını ekonomiye kazandırıyor.İsrafın ve atık oluşumunun önlenmesi veya azaltılması ile birlikte atık oluştuğu durumda kaynağında ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanması amacıyla Altınordu belediyesi tarafından şehrin muhtelif noktalarına yerleştirilen Giysi toplama kutuları ile tekstil atıklarının toplanması ve geri dönüşüm sürecine dahil edilmesi sağlanıyor.Vatandaşların kullanmadıkları eşyaları toplamak amacıyla Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde çeşitli cadde ve sokaklara mevcut giysi toplama kutularına ilave olarak ilk etapta 50 adet yeni giysi toplama kutusu daha yerleştirildi.Altınordu’nun cadde ve sokaklarında 100 adet merkezi noktaya yerleştirilmiş olan tekstil atığı toplama kutuları ile vatandaşların kullanmadığı her çeşit kıyafet, ayakkabı, çanta kemer gibi ürünler; havlu, battaniye, perde gibi tekstil ürünleri ve her türlü oyuncak çeşidi toplanmakta olup kullanılabilir olanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Ordu’da Altınordu Belediyesi ‘Giysi Kumbarası’ ile tekstil atıklarını ekonomiye kazandırıyor.
İsrafın ve atık oluşumunun önlenmesi veya azaltılması ile birlikte atık oluştuğu durumda kaynağında ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanması amacıyla Altınordu belediyesi tarafından şehrin muhtelif noktalarına yerleştirilen Giysi toplama kutuları ile tekstil atıklarının toplanması ve geri dönüşüm sürecine dahil edilmesi sağlanıyor.
Vatandaşların kullanmadıkları eşyaları toplamak amacıyla Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde çeşitli cadde ve sokaklara mevcut giysi toplama kutularına ilave olarak ilk etapta 50 adet yeni giysi toplama kutusu daha yerleştirildi.
Altınordu’nun cadde ve sokaklarında 100 adet merkezi noktaya yerleştirilmiş olan tekstil atığı toplama kutuları ile vatandaşların kullanmadığı her çeşit kıyafet, ayakkabı, çanta kemer gibi ürünler; havlu, battaniye, perde gibi tekstil ürünleri ve her türlü oyuncak çeşidi toplanmakta olup kullanılabilir olanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kullanılamaz durumda olanlar ise geri dönüşüm sürecine dahil edilerek yeni ürünler elde edilmesi amacı ile ekonomiye kazandırılıyor.
Proje ile ilçe genelinde yıllık ortalama yaklaşık 100 bin kilogram tekstil atığı toplanıyor.

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