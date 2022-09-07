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Altınordu'da hedef Pendikspor karşısında galibiyet

07.09.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu'da hedef Pendikspor karşısında galibiyet

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 12 Eylül Pazartesi günü Pendikspor'u konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, rakiplerini yenerek iç sahadaki Sakaryaspor mağlubiyetini telafi etmek istediklerini bildirdi.

Kahraman, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, geçen haftayı maç yapmadan geçtiklerini hatırlatarak, bu haftaki Pendikspor karşılaşması hazırlıklarının iyi sürdüğünü belirtti.

Pendikspor'un kadro kalitesinin yüksek olduğunu aktaran Kahraman, "İçeride kaybetmiş olduğumuz Sakaryaspor maçını telafi etmek istiyoruz. İç sahada oynayacağımız maçlarda daha çok 3 puan alıp deplasmanda da kaybetmeyen bir takım olmak istiyoruz. Oyuncuların çalışma performansından memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman, Yusuf Yalçın Arslan ve Bertuğ Bayar'ın sakatlıklarının geçtiğini, kadrolarına yeni dahil ettikleri Hasan Hüseyin Acar'ın da takıma katkısının iyi olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
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