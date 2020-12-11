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Altınordu’da ibadethanelerde 59 bin metrekare alan dezenfekte edildi

ORDU HABERLERİ  | 11.12.2020 16:47 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi tarafından, ibadethanelerde yürütülen temizlik ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor.Altınordu Belediyesi’nin toplum sağlığının korunması adına başlattığı çalışmalarla hastaneler başta olmak üzere eczaneler, okullar, kreşler, kamu kurum ve kuruluş binaları, basın kuruluşları, toplu yaşam ve toplu konut alanları, toplu taşıma araçları, kahvehaneler, kuaförler, güzellik merkezleri gibi vatandaşlara hizmet sunan tüm mekanlar ve sokak cadde, bulvar meydanlar dezenfekte ediliyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince hem merkezde hem de kırsalda bulunan tüm ibadethanelerin periyodik olarak detaylı temizlikleri yapılıyor.

Altınordu Belediyesi tarafından, ibadethanelerde yürütülen temizlik ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Altınordu Belediyesi’nin toplum sağlığının korunması adına başlattığı çalışmalarla hastaneler başta olmak üzere eczaneler, okullar, kreşler, kamu kurum ve kuruluş binaları, basın kuruluşları, toplu yaşam ve toplu konut alanları, toplu taşıma araçları, kahvehaneler, kuaförler, güzellik merkezleri gibi vatandaşlara hizmet sunan tüm mekanlar ve sokak cadde, bulvar meydanlar dezenfekte ediliyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince hem merkezde hem de kırsalda bulunan tüm ibadethanelerin periyodik olarak detaylı temizlikleri yapılıyor. İbadethaneleri ara vermeden temizleyen ekipler, pandemi ile birlikte vatandaşların sağlığını korumak adına başlatılan dezenfekte çalışmalarını da kesintisiz sürdürüyor. Virüsün yayılımını durdurmak, bulaşın önüne geçmek ve pandemi kaynaklı riskleri en aza indirmek amacıyla tüm ibadethaneler dezenfekte ediliyor. Ayrıca pandemi sürecinin başından itibaren ibadethanelerin maske ihtiyacını karşılayan ve cuma namazları öncesi maske dağıtan Altınordu Belediyesi ekipleri, ibadethanelerin girişlerine sabit dezenfektanların da kurulumunu sağlıyor.
İbadethanelerde yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmaları kapsamında sene başından bu yana 335 ibadethane temizleyen ekipler, yine ibadethanelerde pandemi sürecinde 59 bin 250 metrekare alanı dezenfekte etti.

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Güler Eczanesi
Altinordu
Güneş Eczanesi
Altinordu
Murat Eczanesi
Altinordu
Çınar Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
İyi Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Akgül Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Çelik Eczanesi (Saat 24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
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