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Altınordu’da ilk ders dezenfekte ile başladı

ORDU HABERLERİ  | 01.09.2020 17:13 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı ilk ders zilinin çalması ile birlikte Altınordu’daki tüm okullarda dezenfekte çalışması başlattı.2020-2021 eğitim-öğretim yılının, Türkiye genelinde uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos’ta çalan ilk ders ziliyle başlatılması dolayısıyla öğretmenlerin ve idarecilerin mesaide olduğu okullarda Altınordu Belediyesince dezenfekte çalışması yapılıyor.

Altınordu Belediyesi ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı ilk ders zilinin çalması ile birlikte Altınordu’daki tüm okullarda dezenfekte çalışması başlattı.
2020-2021 eğitim-öğretim yılının, Türkiye genelinde uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos’ta çalan ilk ders ziliyle başlatılması dolayısıyla öğretmenlerin ve idarecilerin mesaide olduğu okullarda Altınordu Belediyesince dezenfekte çalışması yapılıyor. Millî Eğitim Bakanlığınca 18 Eylül’e kadar uzaktan eğitimle eğitim öğretime başlayan ve 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlaması planlanan okulların öğrenciler gelmeden Korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında dezenfekte ediliyor. Her sınav ve eğitim öğretim faaliyeti öncesinde Altınordu Belediyesince defalarca dezenfekte edilen okullar başlatılan çalışmayla köşe bucak yeniden dezenfekte ediliyor.
Pandemi sürecinde, virüsün yayılımının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması için yoğun bir dezenfeksiyon ve hijyen çalışması yürüten ekipler, okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluş binaları ile kolluk kuvvetlerinin uygulama noktalarındaki duraklarda da dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

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